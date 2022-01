이마트, 설 연휴 먹거리 행사…갈비·장어 등 최대 50% 할인

2월2일까지…집밥 먹거리 행사

LA식 갈비, 찜용 갈비 등 육류

천혜향, 모둠초밥, 밀키트 등도

[아시아경제 김유리 기자] 이마트가 비대면 설 명절을 맞아 27일부터 다음달 2일까지 먹거리 행사를 선보인다고 밝혔다.

이마트는 최대 5일간 이어지는 연휴 기간 가정에서 내식용 먹거리 수요가 증가할 것으로 보고 이같은 행사를 준비했다고 말했다.

'미국산 LA식 갈비', '양념 LA갈비'를 행사가에 선보인다. 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 미국산 냉동갈비의 소매가격은 25일 100g당 3544원으로 1년 전과 비교해 42% 가량 올랐다. 이마트는 설 명절을 앞두고 사전에 물량을 비축해 연중 최대 규모인 120t을 준비했다고 말했다.

찜용으로 요리할 수 있는 갈비, 갈비살, 사태(미국·호주산) 부위와 한우 국거리, 불고기도 신세계 포인트 적립 시 20% 할인한다. '육수와 소스가 들어있는 척아이롤 샤브샤브', '소스와 볶아 먹는 우삼겹 볶음'을 신세계포인트 적립시 각각 30% 할인해 판매한다. '온가족 손질민물장어'는 해양수산부 지원을 받아 신세계포인트 적립 시 20% 할인 받을 수 있다. 장어는 원기회복을 위한 집밥 특별식으로 자리잡으면서 2021년 이마트 내 매출이 2배 이상 증가하기도 했다.

이 외에도 국산 새우를 40% 할인하고, 활전복, 손질 생고등어, 손질 동태, 손질 오징어, 생주꾸미 등 대표 집밥 수산물도 해양수산부와 함께 하는 수산물 판매 촉진 행사의 일환으로 신세계포인트 적립시 최대 50% 할인가에 구매할 수 있다.

과일 코너에서는 만감류가 맛있어지는 1월을 맞아 대표 품종 '천혜향·레드향'을 신세계포인트 적립시 2000원 할인한다. '샤인머스캣'도 행사가에 준비했다. 생연어·생광어·그라브락스연어·초문어·새우·조개 등 다양한 초밥을 담은 '패밀리 모둠초밥 세트'도 신세계포인트 적립시 3000원 할인해 선보인다.

'피코크 인기 밀키트 5종(송탄식 부대찌개·차돌박이 숙주볶음·마라샹궈·통나무집 닭갈비·매콤순대볶음)'도 2개 이상 구매시 30% 할인한다.

행사기간 이마트에서 1회·30만원 이상 결제하면 'e머니' 1만점이 적립되며 27일부터 이마트 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지에서 참여할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr