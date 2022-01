[포토]채현일 영등포구청장, 저소득 주민 위한 설맞이 음식 포장

[서울시 자치구 포토 뉴스]용산구-여성가족부, 여성친화도시 지정 협약 체결...성북구 돈암동 소재 흥천사, 성북구 취약계층 설 명절 위해 1000만원 기부...이선희 팬클럽·맛정 용산복지재단에 설 위문품 전달

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오전 영등포구청 별관에 위치한 푸드마켓에서 영등포구사회복지협의회 주관 ‘설날맞이 사랑의 생필품 나눔 행사’에 참석해 저소득 주민을 위한 설 음식을 포장하고 있다.

이날 행사에서는 기업, 단체로부터 후원받은 건강기능식품, 마스크, 구급함 등 생필품이 지역내 사회복지시설에 전달, 푸드뱅크·마켓에 방문한 저소득 주민에게는 전, 떡국 떡, 딸기 등 설맞이 음식을 나눔 했다.

채현일 구청장은 “한 분의 구민도 소외받지 않도록 영등포 곳곳에 따스한 나눔의 온기를 전해 구민 모두 더불어 행복한 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

용산구(구청장 성장현)가 25일 여성가족부와 ‘여성친화도시’ 지정 협약을 맺었다.

이날 협약식은 우수 지자체 시상, 협약서 날인, 대표사업 소개 순으로 1시간동안 용산구청 9층 영상회의실에서 비대면으로 진행됐다.

구는 2021년 여성친화도시로 신규 지정돼 2022년부터 2026년까지 5년간 ▲성 평등 정책추진 기반 구축 ▲여성의 경제·사회 참여 확대 ▲지역사회 안전 증진 ▲가족친화·돌봄 환경 조성 사업을 추진할 계획이다.

성장현 용산구청장은 “유관기관과 적극 협력, 분야별 사업 추진은 물론 신규 사업 발굴에도 힘쓸 것”이라며 “‘모두의 행복이 실현되는 여성친화도시 용산’을 슬로건으로 양성평등 지역사회 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

성북구 돈암동에 위치한 전통사찰 흥천사(주지 각밀스님)가 어려운 이웃의 따스한 설 명절을 위해 성북구(구청장 이승로)에 성금 1000만원을 기부했다.

흥천사는 창건 625년의 전통사찰로 성북구 취약계층을 위한 자비를 지속적으로 펼치고 있다. 성북구는 이를 기리기 위해 감사장을 수여했다.

이승로 성북구청장은 “코로나의 장기화와 한파로 모두가 어려운 시기이지만 흥천사의 자비로 마음에 희망을 다시 새기는 분들이 많다”면서 “취약계층을 위한 흥천사와 불교계의 자비에 감사드리며 기부금을 꼭 필요한 곳에 신속히 전달하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

가수 이선희 팬클럽과 ㈜맛정이 설을 맞아 25일 용산복지재단에 위문품을 전달했다. 소외된 이웃과 나눔을 통해 명절을 함께 하기 위해서다.

후원물품은 과일 40세트와 떡국 떡 50개로 한강로동, 이촌1·2동, 이태원1·2동, 한남동, 서빙고동, 보광동주민센터를 통해 지역 내 저소득 가구로 전달될 예정이다.

팬클럽 회원들은 “가수 이선희를 응원하는 팬들의 사랑을 지역사회와 함께 나누고 싶다”며 “소외된 이웃들에게 저희의 따뜻한 마음이 전달되어 풍성한 명절을 보내셨으면 좋겠다”며 기부 동기를 전했다.

이상용 용산복지재단 이사장은 “지속적인 나눔활동을 이어주시는 이선희 팬클럽에 감사의 말씀을 드리며, 전달하신 물품은 어려운 주민께 소중히 전달하겠다”고 말했다.

이선희 팬클럽은 2020년 9월 용산복지재단과 명절(설,추석) 위문품 지원 협약을 체결 한 후 현재까지 기부를 이어오며 지역사회에 소외된 이웃을 대상으로 나눔을 몸소 실천하고 있다.

