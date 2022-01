주콜롬비아·필리핀 대사 등 역임…한국에 아그레망 요청

주한미국대사에 과거 국무부에서 대북제재 이행을 총괄했던 필립 골드버그 주콜롬비아 대사가 내정된 것으로 전해졌다.

26일 관가에 따르면 조 바이든 미국 행정부는 최근 신임 주한대사에 골드버그 대사를 내정하고 한국 정부에 아그레망(주재국 임명동의)을 요청한 것으로 알려졌다.

한국 정부가 아그레망을 부여하면 미국은 골드버그 대사의 지명 사실을 발표할 것으로 예상된다.

골드버그 대사는 2019년부터 콜롬비아 주재 대사직을 수행하고 있다. 이에 앞서 2013∼2016년에는 필리핀 주재 대사를 역임했다.

특히 오바마 행정부 때인 2009∼2010년 국무부의 유엔 대북제재 이행 담당 조정관으로서 유엔 대북제재 결의 1874호의 이행을 총괄한 바 있다.

