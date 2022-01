[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주은행 노동조합(위원장 이성욱)이 희망2022나눔캠페인에 동참했다.

26일 광주사회복지공동모금회에 따르면 광주은행 노동조합은 전날 성금 8000만원을 전달했다.

전달식에는 이성욱 광주은행 노동조합 위원장과 광주사회복지공동모금회 김재규 시민참여위원장이 함께 했다.

광주은행 노동조합은 지난 2004년 첫 기부를 시작으로 광주사회복지공동모금회로 꾸준히 기부참여를 이어가고 있으며 현물기부를 포함해 9억5000여만원의 성금을 기탁했다.

이번 캠페인 참여 성금을 포함하면 10억이 넘는 금액을 기탁하며 광주 지역사회 복지발전을 선두하고 있다.

이성욱 위원장은 “오늘의 나눔이 더 큰 기부 바람으로 퍼져 지역사회의 기부문화 확산으로 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr