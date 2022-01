[아시아경제 박혜숙 기자] 김은경 전 인천시 대변인(사진)이 26일 더불어민주당 제20대 대통령선거대책위원회 공보단 부대변인에 임명됐다.

김 부대변인은 최근까지 인천시 중앙협력본부장으로 근무했으며, 박남춘 인천시장 취임 직후인 2018년 7월 인천시 최초로 여성 대변인에 발탁됐다.

인천 부평여고를 졸업하고 인하대에서 정치학 박사과정을 마친 후 인하대 정치외교학과 초빙교수, 미추홀구 평생학습관장, 더불어민주당 정책위원회 부의장 등을 역임했다.

김 부대변인은 "인천시 대변인과 중앙협력본부장으로 근무하면서 쌓은 경험을 바탕으로 부대변인 역할을 충실히 이행할 것"이라며 "2030과 중도층의 목소리에 더욱 귀를 기울여 이재명 후보의 장점과 정책을 알리는데 힘을 보태겠다"고 말했다

