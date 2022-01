[포토] 국민의힘, "우리가 윤석열이다"

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 26일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 "우리가 윤석열이다!" 국회의원 및 원외당협위원장 필승결의대회에 참석하고 있다.

윤 후보는 이 자리에서 "국민들께 약속드린 공약이 정치적 구호에 그치는 게 아니라 개개인의 삶에 실질적인 변화와 희망이 될 것이라는 확신을 국민께 심어주시길 바란다"며 당 소속 국회의원과 원외당협위원장들을 만나 "한 분 한 분이 윤석열이고, 대통령 후보라는 마음으로 지역 곳곳을, 국민들 삶의 현장을 누벼달라"고 당부했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr