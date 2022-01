[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 창업지원본부(본부장 이동휘 교수)는 중국 주하이도시직업기술대학교와 학문 교류 증진과 인재양성을 위한 업무협약을 온라인 비대면 방식으로 체결했다고 26일 밝혔다.

두 대학은 지속가능한 인재 상호 교류, 협업 연구 프로젝트 수행, 학술회의 개최, 기타 학술적 협력 등에 힘을 모으기로 했다.

이동휘 본부장은 "학술적, 교육적 협력과 대학 상호발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 이날 협약식 뒤에는 '중국 국민의 소비성향 분석 및 외국기업이 중국에 회사를 설립하는 절차'를 주제로 중국 정주대학교 김채옥·서홍덕 교수의 글로벌 창업 특강이 열렸다.

