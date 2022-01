李, 양자토론 불발에 "지금이라도 다자토론"

"똑같이 기회를 갖는 것이 맞다"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 26일 양자토론 TV불발에 대해 "정치는 공정해야 한다"면서 "지금이라도 다자토론을 하면 좋겠다"고 했다.

이날 오후 이 후보는 경기도 부천시 근로자종합복지관에서 노동 공약을 발표한 뒤 법원의 '양자 TV토론' 방송금지 가처분 신청 인용 결과에 대해 묻는 기자들의 질문에 "4자든 5자든 법률이 정하는, 상식과 합리에 부합하는 방식으로 모든 사람에 공평한 기회 주는 방식의 다자토론을 하면 좋겠다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 "양자 토론은 저희가 원해서 하려고 한 게 아니었다"며 "윤석열 후보 측에서 대장동만 갖고 토론하자고 해서, 그거라도 합시다 해서 양자 토론 이야기가 나왔었다"고 설명했다.

그는 "윤 후보는 양자토론을 하면 본인이 반격 당하거나 본인이 주장할 시간이 많이 확보되겠지만, 4자 토론이면 반으로 줄지 않겠나"면서도 "(윤 후보도 다자토론을) 못할 이유가 없을 것"이라고 말했다.

이 후보는 "정치란 공정해야 하고 당연히 자격 있는 사람들이 똑같은 기회를 얻는 게 맞는다고 생각한다"며 "저도 가처분이 받아들여질 가능성이 높다고 봤었다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr