함양군 공무원, 상권 활성화에 앞장서

26일 군에 따르면 2월6일까지 ‘공무원 복지카드 관내 사용하기 주간’으로 설정해 건강관리와 자기 계발 목적으로 복지카드 가맹점에서만 사용이 가능한 복지포인트를 관내 시장, 마트, 식당에서도 사용할 수 있도록 범위를 확대했다.

또한 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인 모두에게 힘을 실어주기 위해 ‘시장가는 날’을 설 명절을 앞둔 27일 실시하기로 했다.

이번 시장가는 날은 군청 전 부서가 참여하여 6인 이하 소그룹으로 코로나19 방역수칙을 철저히 준수하며 점심시간에 관내 식당과 전통시장에서 함양사랑상품권을 이용해 소비 촉진에 앞장선다.

또 군은 특별히 지역경제 활성화와 소비촉진 차원에서 1인 월 50만원 한도까지 지류형 함양사랑상품권 10% 특별할인 행사를 연중 실시하고 있으며 모바일 함양사랑상품권도 1인 월 30만원까지 구매 금액의 10% 특별할인 행사를 하고 있다.

한편 함양군에서는 코로나19 일상 회복 지원금 지급을 시행 중으로 지역에서만 사용할 수 있는 함양사랑상품권을 지급하여 지역경제의 선순환을 도모하며 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.

