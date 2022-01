文대통령, 멕시코 수교 60주년 서한 교환…FTA 체결 희망

[아시아경제 유인호 기자] 문재인 대통령이 26일 한-멕시코 수교 60주년을 맞아 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령과 서한을 교환하고 자유무역협정(FTA) 체결 등 양국 협력 관계를 재확인했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 서면브리핑에서 “양국 수교 60주년을 축하하고 그 의미를 되새겼으며 정상 간 우의를 다졌다”고 밝혔다.

문 대통령은 서한에서 “한국과 멕시코가 1962년 수교 이래 우호 협력 관계를 꾸준히 발전시켜 왔다”며 “2005년 전략적 동반자 관계 수립을 토대로 양국 협력이 지속 확대되고 있다”고 평가했다.

문 대통령은 이어 “양국이 수교 60주년을 계기로 미래지향적인 협력을 확대해 나가기를 기대한다”며 “코로나 이후 포용적 경제 회복을 위한 양국 간 FTA 체결과 우리나라의 태평양동맹(PA) 준회원국 가입이 실현되기를 희망한다”고 강조했다.

오브라도르 대통령은 “양국 수교 60주년을 맞이해 축하 서한을 보내 기쁘게 생각한다”면서 “한국과 멕시코가 지난 60년간 정치, 경제 등 각 분야에서 긴밀한 우호 관계를 발전시켜 왔다”고 평가했다.

그러면서 한국과 멕시코가 양자는 물론 다자 협력 분야에서도 전략적 동반자 관계를 심화해 온 것에 의미를 부여했다.

오브라도르 대통령은 “수교 60주년인 이날 우호와 연대 그리고 상호 존중에 기반한 양국 공동의 새로운 역사가 시작될 것”이라면서 “거대한 시대적 도전에 맞서 한국과 멕시코 국민을 위한 더 나은 미래지향적 협력을 지속해 나가겠다”고 강조했다.

