이재명, '자필영상' 공개…"정치하는 이유는 오직 민생"

자필 편지 영상, 설 명절 전후로 공개 예정

오프라인으로 준비 못해 영상 제작한 것이라는 비판에는 "1월에 이미 촬영"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 26일 유권자들에게 자필 편지를 쓰는 모습의 영상을 찍어 공개했다.

이날 민주당 선거대책위원회 홍보소통본부는 오전 서울 여의도 중앙당사에서 '이재명 후보 자필 편지 영상 예비 홍보물 시사회'를 진행했다. 이 영상은 설 명절을 전후해 공개할 예정이다.

이 후보는 이날 공개된 '5년 후에도 이 영상편지를 꼭, 열어보셨으면 좋겠습니다'라는 제목의 3분짜리 예비 홍보물 영상에서 "제가 정치를 하는 하는 이유는 오직 민생"이라고 말했다.

이 후보는 "민생을 책임지지 않는 정치인은 존재 이유를 상실한 것"이라면서 "제일 먼저 코로나19 위기 극복에 최선을 다하겠다. 국민들께서 하루빨리 생업과 일상에 복귀하실 수 있도록 혼신의 힘을 쏟겠다"고 말했다.

그는 "민생·경제 모두 주름살이 활짝 펴지도록 하겠다. 갈수록 격화되는 세계 열강의 각축 속에서 대한민국이 우뚝 설 수 있도록 하겠다"며 "젊은 세대들이 미래주역이 아닌 현재의 주역이 되는 대한민국을 만들겠다"고 했다.

이어 "편지에 첨부된 파일에는 제 공약이 담겨 있다. 이 약속들이 얼마나 지켜질지 궁금하면 이 편지를 5년 후에 다시 열어봐달라"며 "그때 다시 평가해달라. 약속을 지키는 대통령이 되겠다"고 강조했다.

이번 홍보물을 전담한 김영희 홍보소통본부장은 "예비홍보물을 230만부 발송예정이었는데 이를 배포하지 말고 영상으로 대체하면, 디지털 환경에도 맞고 친환경이라고 생각했다"고 밝혔다.

또한 이준석 국민의힘 대표가 이 후보의 자필 편지 영상을 비판한 것에 대해 적극 반박하기도 했다.

김 본부장은 "1월 10일에 촬영을 완료했고 시기는 기다리다가 설 연휴에 맞춰서 하는 게 좋겠다고 판단해 갖고 있었다"며 이 대표가 '거짓말쟁이'라고 한 말에 대해 이같이 대꾸했다.

앞서 이 대표는 지난 20일 페이스북에 오프라인 홍보물 대신 온라인을 통해 자필 편지를 작성하는 영상을 공개하겠다는 이 후보 측 보도를 공유하며 "이 후보가 오프라인 예비 홍보물을 미리 준비하지 않아 놓고선 '친환경' 핑계를 대고 있다"고 비판했다.

