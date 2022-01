"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등

기관, 개인 순매수세 유지

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 오름세를 보이고 있다. 장 초반 상승과 하락을 오가며 혼조세를 보였지만 낙폭 과대 인식이 확산되면서 상승세를 유지하고 있다.

26일 오후 1시55분 코스피는 전 거래일 대비 0.2%(5.45포인트) 오른 2725.84를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 0.34%(9.36포인트) 오른 2729.75로 장을 시작해 2720~2730선에서 등락을 반복하며 방향을 잡지 못했지만 지금은 소폭 오름세를 유지 중이다.

이경민 대신증권 연구원은 “낙폭 과대 인식이 확산되면서 코스피의 추가 하락은 제한됐지만 오는 27일 LG에너지솔루션 상장과 오는 새벽 1월 FOMC를 앞두고 관망심리가 유입되며 코스피 반등은 다소 제한적으로 나타나고 있다”고 분석했다.

투자 주체별로 보면 외국인은 선물 순매수를, 기관은 현물 순매수에 나서고 있다. 원·달러 환율이 유로 강세와 달러 약세를 반영해 소폭 하락한 데 따라 외국인들의 선물 매수세가 커진 것으로 분석된다. 현재 현물은 기관이 274억원을, 개인이 1337억원어치 샀고 외국인은 홀로 1826억원 규모로 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 SK하이닉스(0.42%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 669,000 전일대비 26,000 등락률 +4.04% 거래량 299,636 전일가 643,000 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래[초동시각] 물적분할과 코리아 디스카운트39만원 vs 61만원…LG에너지솔루션 목표주가 차이 왜? close (4.04%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,892,802 전일가 87,600 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감 close (0.68%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 1,400 등락률 +1.83% 거래량 1,324,642 전일가 76,500 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발"1년에 車 630대 팔았다" 기아 판매왕에 박광주 이사 선정 close (0.52%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 1,700 등락률 +2.98% 거래량 1,170,609 전일가 57,100 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (3.5%)이 상승했고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 600 등락률 -0.81% 거래량 10,910,929 전일가 74,000 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (-0.68%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 8,000 등락률 -2.48% 거래량 714,298 전일가 322,000 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (-2.64%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 760,000 전일대비 20,000 등락률 -2.56% 거래량 76,774 전일가 780,000 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급 close (-1.41%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,500 전일대비 4,000 등락률 -2.06% 거래량 1,043,279 전일가 194,500 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발[클릭 e종목]현대차, 자동차 수익성은 아쉽지만 '판매 목표 기대' close (-1.80%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.87%(7.78포인트) 상승한 897.22를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.29%(2.57포인트) 상승한 892.01로 장을 출발했다. 지수는 장중 상승과 하락을 오가다 현재는 오름세로 방향을 잡은 것으로 분석된다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 184억원, 456억원 규모로 주식을 샀고 기관은 홀로 687억원 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 400 등락률 -0.62% 거래량 527,095 전일가 64,300 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감 close (0.31%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 405,700 전일대비 600 등락률 -0.15% 거래량 139,223 전일가 406,300 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (0.76%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,892,802 전일가 87,600 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감 close 게임즈(3.76%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 134,400 전일대비 11,400 등락률 +9.27% 거래량 1,902,869 전일가 123,000 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 위메이드 쉬었다, 2022년 크게 터질 초대형 "제2의 위메이드" 공개!임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close (10.57%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 31,100 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 424,129 전일가 31,150 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (0.64%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,100 등락률 -1.28% 거래량 112,855 전일가 85,900 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (0.23%)가 상승했고 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 99,900 전일대비 1,700 등락률 -1.67% 거래량 775,336 전일가 101,600 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (-1.77%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 57,000 전일대비 2,600 등락률 -4.36% 거래량 1,169,872 전일가 59,600 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (-2.01%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 285,600 전일대비 3,000 등락률 -1.04% 거래량 59,235 전일가 288,600 2022.01.26 14:46 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭 close (-0.28%)는 하락했다.

