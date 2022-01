[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남의 한 소방서 간부가 미성년자를 성추행한 혐의로 직위 해제됐다.

경남소방본부는 소방서 간부 50대 A 씨를 지난해 12월에 직위 해제했다고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난해 11월 경남의 한 고등학교 운동장에서 미성년자의 신체를 접촉하는 등 성추행한 혐의를 받고 있다.

경남경찰청은 최근 A 씨를 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 송치했다.

경남소방본부 관계자는 “수사 결과에 따라 혐의 사실이 인정되면 별도 징계 절차를 진행할 예정”이라고 말했다.

