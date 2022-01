생산성본부, 쿠팡과 중소상공인 판로개척 '맞손'

KPC한국생산성본부-쿠팡 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 26일 중소상공인 상품 판로개척 확대 지원을 위해 쿠팡과 협력협약을 체결했다고 밝혔다.

KPC는 글로벌 경쟁력을 갖춘 쿠팡, 지역혁신기관과의 협업으로 소상공인들의 디지털 전환을 적극 지원한다. 특히 올해부터는 소상공인의 성장을 돕기 위해 고용성장본부, 소상공인성장센터 등의 조직을 새롭게 신설해 해당 부분에 대한 지원을 확대하고 있다.

이번 협약 체결에 따라 양사는 중소상공인들의 코로나 극복을 위한 다양한 지원은 물론, 중소상공인들의 온라인으로의 전환을 위한 상품개발, 맞춤형 자문·교육, 홍보·판로까지 종합적인 맞춤형 지원이 가능하도록 인프라를 공유할 예정이다.

안완기 KPC 회장은 "KPC는 ESG, 디지털전환 등의 맞춤형 컨설팅과 교육 서비스를 중소기업은 물론 소상공인에게까지 확대 제공하는 등 어려움을 겪고 있는 중소상공인들의 생산성 향상을 위한 노력을 지속하고 있다"며 "맞춤형 지원을 통해 중소상공인들의 경제 활성화를 돕겠다"고 말했다.

