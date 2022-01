"홧김에 그랬다" 커터칼로 고양이 신경 끊어질 때까지 학대한 30대

입양한 고양이 커터칼로 다리 등 신체 훼손

학대 당한 고양이, 신경 끊어져 다리 절단해야

[아시아경제 임주형 기자] 충북 청주시에서 한 남성이 입양한 고양이를 커터칼로 찌르는 등 학대를 한 사건이 벌어졌다. 학대 행위로 인해 고양이는 다리 신경이 손상돼 "절단하는 게 낫다"는 수의사 소견을 받은 것으로 전해졌다.

당초 피해 고양이를 가해자에게 입양 보냈다는 A씨는 지난 21일 온라인 커뮤니티 '고양이라서 다행이야'에 사건을 공유했다.

A씨는 지난해 10월, 아파트 단지 바깥에 버려진 생후 2개월가량의 고등어무늬 고양이를 구조해 치료한 뒤 B씨에게 입양을 보낸 것으로 알려졌다. 그러나 입양을 보낸 뒤 한달 후 B씨로부터 "갑자기 너무 깨물어 아파트에 사는 다른 분께 입양을 보냈다"는 소식을 전해 들었다.

B씨의 설명을 들은 A씨는 의심을 품게 됐다고 한다. 입양 보냈던 고양이는 깨물기는 커녕 온순한 성격이었기 때문이다. A씨는 이후 B씨를 추궁했고, 결국 B씨 측은 "고양이가 문 밖으로 뛰어나가 유실됐다"며 거짓말을 했다.

그러나 A씨가 직접 비용을 지출하면서 고양이 수색을 위해 전단지를 돌리고, 인근 폐쇄회로(CC)TV를 수색하기 시작하자 B씨는 "갖다 버렸다"라고 말을 바꿨다.

먀칠 뒤 A씨는 유기된 고양이를 찾는 데 성공했다. 그러나 고양이는 다리에 큰 부상을 입은 상태였다. 안구에 출혈이 있었고, 왼쪽 다리 근막과 꼬리 일부가 잘려나갔던 것이다.

이에 대해 B씨는 "교통사고를 당한 것 같다"고 했으나, 수의사는 고양이를 진찰한 뒤 "사고가 아닌 커터칼로 그은 자상으로 보인다"는 소견을 내놨다. 그제서야 B씨는 "홧김에 커터칼로 그랬다. 정말 죄송하다"라고 실토했다.

A씨는 이후 B씨가 자신에게 전송한 장문의 사과문을 공유하기도 했다. 이 글에서 B씨는 "구조자님뿐만 아니라 제 주변 지인에게도 너무 많은 상처를 드렸다. 거짓말을 해서 죄송하다"라며 "짱이(고양이)를 다시 찾았을 때는 제 자신이 미웠다. 상처 있는 거 보고 병원에 가는 동안에도 매초마다 죄책감을 느꼈다"라고 고개를 숙였다.

그러면서 "제 행동은 용서받지 못할 행동이었다. 절대 잊지 않겠다"면서 "짱이를 다시 찾고 싶었던 마음은 진심이었다. 다시는 아픈 고양이를 보면 그냥 지나치지 않을 것"이라고 강조했다.

B씨가 장문의 사과문을 제출했으나, A씨는 동물권 단체를 통해 B씨를 고발할 예정이다. B씨의 학대 행위를 덮어주기에는 고양이가 당한 상해가 지나치게 심각하다는 지적이다.

A씨는 B씨에게 학대 당한 고양이의 몸 상태에 대해 "다리는 신경이 죽어서 끌고다니며, 피부가 괴사되는 것보다 자르는 게 더 낫다고 한다"며 "폭행 충격으로 눈도 빛만 볼 수 있는 상황이라 녹내장으로 번지면 적출해야 한다는 소견을 들었다"라고 설명했다.

이어 "(B씨가 처벌 받더라도) 단순 벌금으로 끝날 것임을 알기에 보복이 두렵다"라고 덧붙였다.

A씨의 게시글을 본 누리꾼들은 "홧김에 고양이를 난도질하다니, 어떻게 그럴 수 있나", "사과문에 마음 약해지면 안 된다", "엄벌에 처해야 한다" 등 공분하는 반응을 보였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr