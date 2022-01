[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김용집 광주광역시의회 의장이 코로나19 확진 판정을 받았다.

26일 방역당국에 따르면 김 의장은 확진자와 밀접 접촉자로 분류돼 전날 받은 진단검사에서 양성 판정을 받았다.

지난 22일 함께 식사한 지인이 확진되면서 밀접 접촉자로 분류됐다.

김 의장은 지난 23일 광주 페퍼 스타디움에서 열린 프로배구 올스타전에 참관했으며 24~25일에는 시의회로 출근했다.

직원과 시의원 다수와 접촉해 진단검사를 실시하고 있다.

