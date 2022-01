중국 산시성 통제 해제에 삼성 반도체 생산라인도 정상화

[아시아경제 박선미 기자] 삼성전자 중국 시안 반도체 사업장의 생산라인이 26일 정상화됐다. 현지 코로나19 방역상황 호전에 따른 것이다.

삼성전자는 지난해 12월부터 임직원의 안전과 건강을 고려해 탄력적으로 운영해 온 시안 반도체 사업장 생산라인이 이날부터 정상화됐다고 밝혔다. 사업장이 속한 중국 산시성은 지난 23일부로 코로나19 고위험 지역 3곳에 대한 봉쇄를 모두 해제하고 경제 정상화에 들어갔다.

삼성 관계자는 "법인과 협력사 임직원들의 건강과 안전에 이상이 없으며, 고객 서비스에도 차질이 발생하지 않았다"며 "앞으로도 방역과 임직원 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr