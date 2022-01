통합문화이용권, 기초생활수급자·차상위계층 전원 지급

연간 10만 원 상당…사용 기간은 12월 31일까지

통합문화이용권이 기초생활수급자·차상위계층 모두에게 지급된다.

문화체육관광부는 국비 1881억 원, 지방비 789억 원 등 2670억 원을 투입해 6세 이상(2016년 12월 31일 이전 출생) 기초생활수급자·차상위계층 전원에게 연간 10만 원 상당의 문화누리카드를 지원한다고 26일 발표했다. 지난해까지는 선착순으로 신청받아 일부만 혜택을 누렸다. 문화누리카드는 문화향유권리 보장과 문화격차 완화라는 사회적 가치를 실현하고자 조성된 공익사업이다. 문화예술·여행·체육 분야 가맹점 2만4000여 곳에서 이용할 수 있다.

지난해 문화누리카드 이용자는 수급 자격을 유지하면 별도 신청 없이도 지원금이 충전된다. 대상자에게 27일과 28일 문자로 공지가 전달될 예정이다. 자동 재충전 대상자가 아니거나 새로 발급을 원하는 대상자는 다음 달 3일부터 11월 30일까지 문화누리카드 누리집, 전국 주민센터 등에서 신청하면 된다. 사용 기간은 12월 31일까지다.

문체부는 문화누리카드 재개에 발맞춰 권리구제서비스도 이어간다. 혜택을 누리지 못하는 대상자를 선제적으로 발굴하는 시스템이다. 문체부 관계자는 "지난해 대상자 약 5만6000명에게 문화누리카드를 안내해 2만9145명이 추가로 혜택을 받았다"며 "올해는 지방자치단체와 협력해 서비스를 더욱 활성화하겠다"고 말했다. 만 14세 미만 미성년자가 신청할 때 필요한 대리인 자격 범위도 확대된다. 지난해까지 법정 대리인만 가능했으나 세대주와 성인 세대원도 대리 신청할 수 있도록 문화예술진흥법 시행규칙을 개정한다.

