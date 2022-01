더벤티, 봄 시즌 메뉴 딸기 시리즈 4종 첫 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티는 다가올 봄을 앞두고 봄 시즌 신제품으로 ‘베리 나이스(Berry Nice) 딸기 시리즈’ 4종을 출시한다고 26일 밝혔다.

신제품은 더벤티가 처음으로 딸기를 주 재료로 활용한 시즌 메뉴다. 신메뉴 딸기 시리즈 4종은 딸기 다이스, 아이스크림 등 다양한 토핑으로 풍성함은 물론 마시는 재미까지 더해졌다. 딸기와 어울리는 다양한 음료와 조합해 오직 더벤티에서만 맛볼 수 있는 벤티 플레이버를 살렸으며 종류는 ‘리얼 딸기 주스’, ‘딸기 레몬에이드’, ‘딸기 밀크티’, ‘딸기 연유 라떼’ 네 가지다.

리얼 딸기 주스는 상큼한 딸기 과육이 한 가득 담긴 메뉴로, 딸기를 듬뿍 갈아 넣어 본연의 맛을 더욱 풍부하게 느낄 수 있다. 딸기 레몬에이드는 딸기 과육과 레몬청의 달콤 새콤한 조합을 함께 즐길 수 있는 메뉴다.

딸기 밀크티는 깊고 부드러운 로얄 밀크티에 딸기다이스로 향과 맛을 더해 색다른 밀크티를 만나볼 수 있도록 했다. 딸기 연유 라떼는 딸기 라떼 베이스에 달콤한 연유가 잘 녹아든 제품으로, 딸기 다이스와 바닐라 아이스크림 토핑으로 마무리해 새콤달콤한 맛과 동시에 바닐라 아이스크림의 부드러움을 한 잔에 담았다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr