풀무원다논, '액티비아 프로바이오틱 스무디' 출시

[아시아경제 송승윤 기자] 요거트 전문 기업 풀무원다논이 요거트 브랜드 '액티비아'의 스무디 요거트 '액티비아 프로바이오틱 스무디'를 출시했다고 26일 밝혔다.

액티비아 프로바이오틱 스무디는 과일과 채소를 갈아먹는 음료 트렌드인 스무디를 컨셉으로 액티비아의 맛과 기술을 적용했다. 딸기와 바나나, 골드키위, 사과, 케일 등 과일과 채소가 골고루 들어가 식사 대용으로도 좋다. 액티비아 프로바이오틱 스무디는 지방 0%, 1병당 100kcal 미만의 칼로리로 언제든 가볍고 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다.

액티비아 프로바이오틱 스무디에는 장 건강을 위한 유산균이 들어가 더 건강하게 먹을 수 있다. 액티비아 핵심 유산균인 '액티레귤라리스'를 비롯해 풀무원다논 독점 공급의 프로바이오틱스와 프리바이오틱스도 포함됐다.

액티비아 프로바이오틱 스무디는 ‘딸기바나나’와 ‘골드키위사과’ 2종으로 출시된다. 딸기바나나는 딸기, 바나나, 당근, 레드비트, 파인애플이 서로 조화롭게 어우러져 부드럽고 상큼한 맛을 한 번에 맛볼 수 있다. 골드키위사과는 골드키위, 사과, 케일, 파인애플이 들어가 상큼하고 깔끔한 맛이 난다.

풀무원다논 액티비아 관계자는 "건강에 대한 관심이 높아지면서 식음료도 건강과 먹는 즐거움을 함께 즐길 수 있는 제품이 인기"라며 "액티비아 프로바이오틱 스무디처럼 맛과 건강을 고려한 제품으로 소비자가 만족할 수 있도록 계속 연구할 것"이라고 전했다.

