정부, 우크라이나 남동북부 12개주 여행경보 상향

[아시아경제 유인호 기자] 외교부가 25일 러시아의 침공 가능성으로 군사적 긴장이 높아지고 있는 우크라이나의 남·동·북부 12개주의 여행경보를 3단계(출국권고)로 상향 조정했다.

기존에 여행경보 3단계였던 크림·루간스크·도네츠크 등 3개주를 포함해 우크라이나 25개주 중에서 15개주가 3단계 지역이 됐다.

추가된 12개주는 볼린, 리브네, 지또미르, 키예프, 체르니힙, 수미, 하리키브, 드니프로 페트롭스크, 자포로시아, 헤르손, 오데사, 미콜라이브 등이다.

외교부는 주우크라이나 대사관과의 긴급 화상회의와 유관부서 협의를 거쳐 결정했다며 해당 지역 체류 국민은 긴요한 용무가 아니면 가급적 빨리 안전 지역으로 출국할 것을 촉구했다.

3단계에 해당하지 않은 주에 체류 중인 국민도 우크라이나 상황의 가변성을 고려해 안전한 지역으로 출국하라고 권고했다.

외교부는 필요시 우크라이나 전역에 여행경보 3단계를 발령할 것을 검토할 예정이다.

주우크라이나 대사관은 주요국 대사관과 협조체제를 구축하고, 식수와 비상식량을 확보하는 한편 유사시 재외국민 대피·지원 계획도 세우고 있다.

현재 우크라이나에 체류 중인 재외국민은 총 565명이며 이 중 대다수가 수도 키예프 인근 지역에 거주하고 있다.

기업으로는 삼성전자와 LG전자, 포스코, 현대로템 등 13개 기업이 진출했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr