디와이디, 메타버스 플랫폼 기업 아이디엔디 인수…"메타버스 부동산 사업 진출"

아이디엔디는 블록체인 기반 산업디자인 거래 플랫폼 밀리미터(Millimeter, MM)를 운영 중이며 가상자산 거래소 빗썸, 게이트아이오, MEXC 등에 가상자산 토큰 밀리미터(MM)를 상장시킨 바 있다.

아이디엔디는 3D(3차원) 프린팅, 교육, 의류디자인 등 다양한 산업 도면을 NFT로 만든다. 지적재산권(IP) 침해가 많은 산업 도면 분야에 NFT 기술을 적용하면 IP(지적재산권) 보호, 거래 및 관리 용이성, 편의성 등이 개선된다. 또한, 3D 건축 도면을 NFT로 만들면 메타버스 플랫폼에서도 사용이 가능하다고 회사 측은 설명했다.

이번 인수를 통해 디와이디는 NFT(대체불가토큰) 기반의 가상 부동산 시장에 진출할 계획이다. 건축 도면을 NFT로 만들어 지적재산권을 보호하고 메타버스 부동산 플랫폼에 테마파크 설계 분양, 가상주택, 공연장, 인테리어 소품까지 선보일 예정이다.

디와이디 관계자는 "최근 글로벌 NFT 시장에서 메타버스 부동산 시장에 대한 관심이 급증하고 있다"며 "아이디엔디와 함께 플랫폼 이용자에게 일반 인테리어부터 전문 건설도면까지 아우르는 부동산 NFT 서비스를 제공해 메타버스 부동산 시장 선점에 앞장서겠다"고 밝혔다.

