[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오토바이를 타고 씽씽 달리며 잇달아 여성의 엉덩이 등 신체를 만지고 달아난 20대 남성 이른바 ‘날다람쥐’가 경찰에 붙잡혔다.

부산 사하경찰서는 강제추행 등 혐의로 오토바이 배달원 A씨를 체포해 구속영장을 신청했다고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 15일 오후 8시부터 11시 55분까지 사하구와 서구 일대에서 배달용 오토바이를 타고 다니며 여성 11명의 신체를 강제로 추행한 뒤 달아난 혐의를 받는다.

경찰은 112신고 11건을 접수받고 인상착의 등을 확인해 잠복 수사를 벌여 A씨가 근무하는 사무실 앞에서 긴급체포했다.

경찰은 A씨에 대해 17일 오전 10시 30분 구속 영장을 신청한 상태며, 영장 발부 여부는 이날 오후께 결정될 것으로 보인다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr