셀트리온헬스케어 "주가하락 과도…김형기 대표 1만주 장내매수"

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 65,900 전일대비 4,800 등락률 -6.79% 거래량 2,594,468 전일가 70,700 2022.01.17 14:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락[특징주]셀트리온 3형제, 증선위, 회계부정 안건상정 소식에 급락 close 는 17일 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 공시를 통해 김형기 대표이사가 회사 주식 1만주를 장내매수했다고 밝혔다.

이번 장내매수 금액은 약 7억원으로 김형기 대표의 회사 보유 지분은 총 12만1426주로 늘어났다.

셀트리온헬스케어와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 10,000 등락률 -5.85% 거래량 2,274,130 전일가 171,000 2022.01.17 14:53 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]셀트리온 3형제, 증선위, 회계부정 안건상정 소식에 급락 셀트리온 분식회계 결론날까?…"상장적격 심사 핵심은 고의성 여부"또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close 은 이달 10일 각각 500억원(67만3854주), 1000억원(54만7946주) 규모의 자사주 매입을 결정했다. 셀트리온그룹은 주식 시장 약세와 주가 하락에 따라 기업 가치가 지나치게 저평가됐다고 판단해 주가 안정화와 주주가치 제고를 목적으로 자사주를 매입했다고 설명했다.

셀트리온헬스케어 관계자는 "최근의 주가 하락은 다소 과도하다는 판단에서 김형기 대표가 주주가치 제고와 책임경영 활동의 일환으로 회사 주식 1만주를 장내매수했다"면서 "셀트리온헬스케어는 앞으로도 기업가치와 주주가치 제고를 위한 역할을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

