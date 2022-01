화순군, 내달 11일까지 ‘관광진흥기금 융자지원’ 신청

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 내달 11일까지 관광사업체를 대상으로 실시하는 ‘2022년 1차 전라남도 관광진흥기금 융자 지원 사업’ 신청을 받는다고 17일 밝혔다.

올해 1차 전남도 관광진흥기금 융자 지원은 사용 목적에 따라 시설 자금과 운영 자금 2개 분야다.

시설 자금은 관광 시설 신축, 증축, 개·보수 목적의 융자를, 운영 자금은 사업체 운영 자금 사용 목적의 융자를 지원한다.

융자 지원 대상 업종은 시설 자금의 경우 ▲관광숙박업 ▲관광펜션업 ▲한국관광 품질인증 숙박업체 ▲야영장업 ▲관광궤도업 ▲한옥체험업 ▲관광지·관광단지·관광특구 내 주차시설 ▲관광지원서비스업(관광산업특수 분류) 중 오락과 관광체험시설 분류 업종이다.

운영 자금의 경우 ▲야영장업 ▲한옥체험업 ▲여행업 ▲관광유람선업 ▲관광지원서비스업 중 오락과 관광체험시설 분류 업종이다.

대출 금리는 0.5%(3개월 변동금리)이며 상환 조건은 시설 자금의 경우 ▲신축은 4년 거치 7년 균분상환 ▲증축은 3년 거치 4년 균분상환 ▲개보수는 2년 거치 3년 균분상환이다.

운영 자금의 경우 2년 거치 3년 균분상환이다.

신청은 융자 취급 은행(광주·기업·농협·하나·한국시티·우리은행) 본점 또는 지점을 방문해 대출 상담을 받은 후, 신청 서류를 가지고 군청 관광진흥과 관광기획팀으로 접수하면 된다.

융자 지원 대상자는 현장 확인과 기금심의위원회를 거쳐 오는 3월 18일 발표할 예정이다.

군 관계자는 “전남도 관광진흥기금 융자 지원으로 관광사업체의 시설 개선 투자 부담을 덜고 경영난을 최소화하는 데 도움이 되길 바란다”며 “코로나19로 인해 어려움을 겪는 관광사업체 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 화순군 누리집 고시공고에 게시된 올해 1차 전남도 관광진흥기금 융자 지원 공고문에서 확인할 수 있다.

