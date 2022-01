◆총경

▲청문감사인권담당관 정재봉 ▲경비과장 김인병 ▲수사과장 주현식 ▲과학수사과장 장익기 ▲안보수사과장 임태오 ▲생활안전과장 박종열 ▲여성청소년과장 공정원 ▲수사심사담당관 김규행 ▲자치경찰위원회 박송희 ▲무안서장 박삼현 ▲장흥서장 김산호 ▲함평서장 이용관 ▲강진서장 위동섭 ▲담양서장 국승인 ▲곡성서장 김경규 ▲여수서장 정성록 ▲완도서장 정원균 ▲구례서장 박임규 ▲대기 박승기 ▲교육 유봉현 ▲교육 권석진 ▲교육 허양선.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr