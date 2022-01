삼성바이오에피스, 대학생 대상 멘토링 프로그램 '겨울에 뭐하니?' 운영

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오에피스가 지난 여름에 이어 이번 겨울방학 기간에도 국내 대학(원)생을 대상으로 한 다채로운 직무 멘토링 행사에 나선다.

삼성바이오에피스는 '겨울에 뭐하니?'라는 주제로 학생들에게 회사와 산업에 대한 정보를 제공할 계획이다. 이 중 가장 눈을 끄는 건 현직 선배들과의 직무 멘토링 '에피스쿨(EPISchool)'이다. 에피스쿨은 삼성바이오에피스의 입사 4~5년차 직원 40여명이 직접 멘토로 나서 직무 소개, 필요 역량, 취업 노하우 등을 공유하는 프로그램이다. 이오 ㅏ함께 채용 담당자가 직접 회사를 소개하는 '에피스 데이(EPIS day)' 등 프로그램도 마련된다.

에피스쿨의 신청 접수는 17일부터, 에피스 데이는 오는 28일부터 삼성바이오에피스 홈페이지를 통해 참가 신청 접수를 받는다.

삼성바이오에피스는 미래 한국 바이오 산업을 이끌어갈 인재들에게 보다 실질적인 취업 정보와 노하우를 제공하기 위해 지난해부터 관련 프로그램을 진행해오고 있다.

노성원 삼성바이오에피스 인사팀장(상무)은 "현장 중심형 멘트링 프로그램을 지속 강화해 취업 준비생들이 업계와 회사를 잘 이해하고, 나아가 한국 바이오 제약 산업을 이끌어 갈 전문가로 성장해 나가는 데 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

