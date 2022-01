동·서 문화 불균형 맞춰가겠다! … 부산시, ‘서부산영상미디어센터’ 건립 첫 삽

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 오는 19일 서부산권 미디어 문화의 허브 역할을 담당할 ‘서부산영상미디어센터’를 착공한다.

서부산영상미디어센터는 시민이 미디어를 올바르게 이해하고, 콘텐츠를 직접 제작·공유하거나 방송할 수 있도록 지원하는 지역거점 미디어 인프라 시설이다.

시민에게 기획, 촬영, 편집 등 전문 운영기관의 교육 프로그램을 제공하고 영상 스튜디오 시설, 디지털카메라 장비 대여 등을 지원한다.

2023년 개관을 목표로 하며 총사업비는 50억원이 투입된다.

센터는 도시재생 연계 문화시설 ‘강서열린문화센터’ 내에 약 1400㎡ 규모로 조성된다.

주요 시설은 미디어교육실, 제작실, 영화상영관, 스튜디오, 미디어도서관, 동아리방 등이다.

시는 착공에 따라 서부산영상미디어센터 운영 조례를 마련하고 민간위탁 사업자를 공모·선정하는 등 본격적인 개관 준비에 돌입할 예정이다.

박형준 부산시장은 “그동안 동부산에 집중됐던 영화·영상·미디어 인프라가 서부산권에도 확충돼 동·서부산의 문화 불균형이 해소될 것”이라고 말했다.

박 시장은 “시민 누구나 콘텐츠를 직접 제작하고 활용할 수 있는 환경이 조성돼 영상미디어의 대중화도 이끌 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

서부산영상미디어센터가 건립될 ‘강서열린문화센터’에는 강서문화원, 다목적홀, 전시관, 프로그램실 등 다양한 복합 문화공간이 함께 조성될 예정이다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr