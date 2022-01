KT스카이라이프 알뜰폰, 시니어 대상 '골드 요금제' 2종 출시

[아시아경제 구은모 기자] KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 8,740 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,367 전일가 8,740 2022.01.17 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [종합]'알뜰폰 1000만' 요금경쟁 넘어 신시장 발굴해야 계속 자란다KT스카이라이프, 국립현대미술관에 5000만원 기부…청소년 교육 지원[프로필]홍기섭 KT스카이라이프 대외협력총괄 및 HCN 대표 부사장 close 가 만 65세 이상 시니어 고객을 대상으로 제공하는 ‘골드 요금제’ 2종을 신규 출시했다고 17일 전했다.

스카이라이프의 신규 골드 요금제는 ▲골드4.0GB+(1만900원) ▲골드8GB+(1만4900원) 등 2종이다. 신규 요금제는 음성, 문자 무제한 사용은 물론 제공된 데이터를 모두 소진하더라도 1Mbps 속도로 데이터를 무제한 이용할 수 있다. 1Mpbs 속도는 인터넷 검색, 카카오톡 메시지 전송뿐만 아니라 유튜브나 넷플릭스의 저화질 동영상 시청도 가능하다.

스카이라이프는 최근 시니어 층의 데이터 사용량이 점차 증가되는 소비 추세를 반영해 해당 요금제를 출시했다고 설명했다. 이에 월 기본 데이터를 모두 소진하면 제공하는 데이터 속도를 400kbps에서 1Mbps로 상향했으며, 시니어 요금제에 없던 8GB 데이터 요금제를 신규로 제공해 소비자 선택권을 넓혔다고 강조했다.

아울러 스카이라이프 모바일을 방송(DPS), 또는 방송+인터넷(TPS)과 결합 시 결합 혜택으로 월 1100원 추가 할인을 제공한다. 모바일 '골드요금제 4.0GB+'를 위성방송 'skyAll'상품을 결합하면 월 2만2000원에, 위성방송과 100M인터넷을 제공하는 '30%요금할인 홈결합'과는 월 2만9700원의 가격으로 방송, 인터넷, 모바일까지 유무선 종합 서비스를 이용할 수 있다. 또 이미 스카이라이프 위성방송을 시청하고 있는 시니어 가입자가 골드 4.0GB+·8.0GB+ 요금제에 가입해도 1100원의 결합할인 혜택을 받을 수 있다.

정훈 KT스카이라이프 마케팅서비스본부장은 "최근 모바일 데이터 사용이 늘며 높은 요금으로 고민하는 시니어 고객들을 위해 합리적인 무제한 데이터 요금제를 출시하게 되었다"며 "앞으로도 다양한 연령층의 고객들의 기대에 부응하는 요금제 출시를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr