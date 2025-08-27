본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"스카이라이프, TV 가입자 감소를 막아줄 아이핏TV"

김진영기자

입력2025.08.27 07:40

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

DB증권이 27일 스카이라이프 에 대해 최근 론칭한 IPTV 서비스를 바탕으로 가입자 및 ARPU(가입자당 평균 매출액)의 상승 전환이 기대된다며 목표주가를 5500원에서 5800원으로 상향했다. 다만 아직 전체 탑라인의 성장세가 아쉽다며 투자의견은 '중립'을 유지했다.


스카이라이프의 지난 2분기 연결 영업이익은 130억원(전년 동기 대비 흑자전환)으로 시장 예상치를 상회했다. 특히 ENA 콘텐츠 제작비 관련 상각비가 20%, 프로그램 사용료가 -13.7% 감소하는 등 전체 영업비용 효율화로 마진이 개선되고 있다는 평가다. ENA는 '나는 솔로' 등 예능 작품들의 잇따른 흥행으로 채널 순위 8위, TV 광고 점유율 6.3% 등 양호한 성적을 유지하고 있다.

신은정 DB증권 연구원은 "하반기 가성비 예능과 드라마 라인업이 유지되고, 본업 역시 TPS(초고속 인터넷·IPTV·인터넷 전화) 결합 가입자 확대, 비대면 가입 유도를 통해 원가 구조 및 비용 효율화 전략을 지속할 것으로 예상된다"며 2025년 연간 연결 영업이익을 388억원으로 추정했다.


스카이라이프가 지난달 론칭한 인터넷망 기반의 '아이핏(ipit) TV'가 TV 가입자 순감소세를 막아줄지도 관전 요소다. 신 연구원은 "이는 기존 스카이라이프 위성 방송이 환경 및 날씨에 영향을 받아 품질이 저하됐었던 단점을 상쇄하는 동시에, 대형 사업자 대비 저렴한 가격이 장점"이라며 "8월 말까지 1만명을 크게 상회하는 가입자를 빠르게 유치하고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"스카이라이프, TV 가입자 감소를 막아줄 아이핏TV"
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…싸워야 들어갈 수 있는 소아응급실

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기