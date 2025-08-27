[클릭 e종목]"스카이라이프, TV 가입자 감소를 막아줄 아이핏TV"

DB증권이 27일 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 5,320 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 37,361 전일가 5,320 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 KT스카이라이프, 최영범 대표 선임…대통령비서실 출신 [특징주]스카이라이프, 저평가 매력에 배당금까지 상승세[클릭 e종목]스카이라이프, KT그룹 채널 운영은 나야 나…극도로 저평가 전 종목 시세 보기 close 에 대해 최근 론칭한 IPTV 서비스를 바탕으로 가입자 및 ARPU(가입자당 평균 매출액)의 상승 전환이 기대된다며 목표주가를 5500원에서 5800원으로 상향했다. 다만 아직 전체 탑라인의 성장세가 아쉽다며 투자의견은 '중립'을 유지했다.

스카이라이프의 지난 2분기 연결 영업이익은 130억원(전년 동기 대비 흑자전환)으로 시장 예상치를 상회했다. 특히 ENA 콘텐츠 제작비 관련 상각비가 20%, 프로그램 사용료가 -13.7% 감소하는 등 전체 영업비용 효율화로 마진이 개선되고 있다는 평가다. ENA는 '나는 솔로' 등 예능 작품들의 잇따른 흥행으로 채널 순위 8위, TV 광고 점유율 6.3% 등 양호한 성적을 유지하고 있다.

신은정 DB증권 연구원은 "하반기 가성비 예능과 드라마 라인업이 유지되고, 본업 역시 TPS(초고속 인터넷·IPTV·인터넷 전화) 결합 가입자 확대, 비대면 가입 유도를 통해 원가 구조 및 비용 효율화 전략을 지속할 것으로 예상된다"며 2025년 연간 연결 영업이익을 388억원으로 추정했다.

스카이라이프가 지난달 론칭한 인터넷망 기반의 '아이핏(ipit) TV'가 TV 가입자 순감소세를 막아줄지도 관전 요소다. 신 연구원은 "이는 기존 스카이라이프 위성 방송이 환경 및 날씨에 영향을 받아 품질이 저하됐었던 단점을 상쇄하는 동시에, 대형 사업자 대비 저렴한 가격이 장점"이라며 "8월 말까지 1만명을 크게 상회하는 가입자를 빠르게 유치하고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



