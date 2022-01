CU, 네오플과 친환경 캠페인…“제주선 종이봉투에 넣어드려요”

17일 BGF리테일이 네오플과 손잡고 비닐봉지 사용량 감축을 위한 친환경 캠페인 ‘2022 We Make Green Jeju’를 전개한다.

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 네오플과 손잡고 비닐봉지 사용량 감축을 위한 친환경 캠페인 ‘2022 We Make Green Jeju’를 전개한다고 17일 밝혔다.

BGF리테일은 지난 2020년 9월부터 제주 관광 지역에 위치한 CU 150여곳을 중심으로 비닐봉지 대신 종이봉투를 제공하는 친환경 캠페인을 펼쳐왔다. 친환경 종이봉투는 재생지를 가공해 만들었으며 종이로 분리수거가 가능해 환경적 부담이 적다. 종이봉투 한 쪽 면에는 코로나19 시국에 맞춰 올바른 일회용 마스크 폐기 방법을 안내하는 그림도 디자인했다.

지난해 종이봉투 사용 캠페인을 통해 비닐봉지를 대체한 종이봉투는 약 230만 장으로, 캠페인의 취지에 따라 고객이 종이봉투를 3회 이상 반복 사용했을 경우 최소 690만 장의 비닐봉지 사용을 감축하는 효과를 낸 셈이다. 실제 CU제주이호오광점은 첫 문을 연 2017년만 해도 하루 200여 장을 넘었던 비닐봉투 판매량이 지난해 대폭 감소하면서 전국 1만 5000여개 CU 중 꼴찌에 등극했다.

BGF리테일 관계자는 “우리나라에서 가장 사랑받는 관광지이자 섬 자체가 하나의 자연 유산인 청정 제주도를 보호하기 위해 올해에도 네오플과 힘을 모으게 됐다”며 “앞으로도 CU를 이용하는 것만으로도 환경 보호를 실천하는 효과가 나타날 수 있도록 상품부터 마케팅까지 점포 곳곳에 친환경 요소를 더해 일상 속 그린 플랫폼으로 자리매김 할 것”이라고 말했다.

