산림청, 산불재난 국가위기경보 ‘관심’ 단계 발령

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 14일 오전 11시를 기해 산불재난 국가위기경보 ‘관심’ 단계를 발령했다.

최근 강원지역에 건조경보가 지속되고 전국적으로 건조 및 강풍주의보가 연이어 발표되는 상황을 반영한 조치다.

산림청은 산불재난 관심 단계 발령에 따라 중앙 유관부처와 지역산불관리기관, 소속 기관 등에 산불경보 ‘관심’ 발령을 전파하고 유관기관과의 협조체계 점검 및 산불방지활동을 추진한다.

또 산림항공본부는 산불 진화헬기 운항시간 확인과 정비계획 등에 나선다. 지역별 산림 유관기관은 기상상황을 고려해 산불상황실 운영과 비상근무를 실시하게 된다.

고락삼 산불방지과장은 “최근 기상여건과 산불발생 상황에 더해 영농준비를 위한 논·밭두렁 태우기, 입산자 증가 등 요인으로 산불발생 위험도가 여느 때보다 높아지고 있다”며 “산림청은 이러한 산불발생 고위험 상황을 고려해 산불 비상경계 태세를 강화할 방침”이라고 말했다.

한편 이달 13일 현재 전국에선 총 35건의 산불이 발생해 17.16㏊의 산림피해를 야기했다. 이는 전년대비 1.75배 증가한 규모다.

지난해 1월 산불은 20건이 발생해 산림 15.60㏊를 소실시켰다. 10년 평균(1월) 산불건수는 11건, 산림피해 면적은 23.36㏊다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr