10~20대 男은 '컨템포러리 명품', 40대 女는 '럭셔리 리빙' 주목

캐치패션 분석, 온라인 명품 시장에 새로운 연령대 소비자 유입

[아시아경제 조인경 기자] 온라인 명품 시장에서 '컨템포러리 명품 브랜드'를 찾는 10~20대 남성 고객들이 늘고 있다. 45세 이상 중년 여성들 사이에선 '럭셔리 리빙 상품'에 대한 관심이 높아지고 있다.

14일 럭셔리 플랫폼 캐치패션이 지난해 상반기와 하반기 연령별 구매 데이터를 분석한 결과, 최근 15~24세 남성과 45세 이상 여성 고객들의 비중이 눈에 띄게 증가하며 구매고객 연령대가 폭넓게 확대된 것으로 나타났다.

우선 30대가 구매력과 높은 관심을 바탕으로 명품 시장의 메인 고객층으로 자리잡았다. 이들 연령대의 재구매율은 70%에 달했다.

특히, 젊은 남성층과 중년 여성층의 시장 유입이 눈에 띄게 증가했다. 지난해 상반기엔 2534세대 구매 비중이 56.9%로 가장 높았고, 3544세대가 뒤를 이어 29.6%를 차지했다. 1524세대는 7%, 45세 이상 고객은 6.5%에 그쳤다.

하지만 하반기 구매 비중은 1524 고객이 14.7%로 크게 늘었고, 45세 이상 고객도 7.5%를 차지했다. 가장 큰 구매 비중은 여전히 2534(52.5%) 세대였으며, 3544 세대 역시 25.4%로 조사됐다.

젊은 층에서는 남성이, 중년 이상에서는 여성 고객이 증가한 점도 특징이다. 지난해 하반기 1524 세대 가운데 여성 고객 비중은 상반기보다 5%포인트, 남성은 10%포인트 늘었다. 45세 이상의 연령대에선 남성 고객은 변화가 없는 반면 여성 고객은 2%포인트 이상 증가했다.

선호하는 명품도 연령에 따라 다르게 나타났다. MZ세대, 특히 1524 남성 고객들 사이에선 소위 '신명품'으로 불리는 컨템포러리 브랜드가 강세를 보이면서 깔끔한 디테일로 데일리 착용이 가능한 스톤아일랜드, 메종키츠네의 로고 패치 스웨트셔츠와 메종 마르지엘라 레플리카 로우탑 스니커즈 등이 인기를 끌었다.

반면, 45세 이상 여성의 경우 길어진 집콕으로 생겨난 '럭셔리테리어(럭셔리+홈인테리어)' 열풍과 함께 리빙 카테고리에 주목했다. 구찌의 허바리움 커피잔 세트, 유럽 명품 도자기 브랜드 리차드 지노리(Richard Ginori)의 접시 세트, 덴마크 리빙 브랜드 메누(MENU)의 우마노프 와인 랙 등을 많이 선택했다.

이우창 캐치패션 대표는 "실제 구매자 분석 결과, 명품 시장에 구매력 있는 기존 고객층의 충성도는 여전한 가운데 새로운 세대의 유입이 이어지고 있는 것으로 나타났다"고 설명했다.

