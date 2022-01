[아시아경제 이이슬 기자] 배우 강하늘이 'SNL 코리아 시즌2'에서 호쾌한 매력을 발산한다.

강하늘은 오는 15일 온라인동영상서비스(OTT) 쿠팡플레이에서 공개되는 'SNL 코리아 시즌2' 4회 호스트로 출연한다.

그는 오리지널 코미디쇼에 처음으로 도전해 이전에 보지 못했던 유쾌한 매력과 새로운 모습을 선보일 예정이다. 능청스러움부터 진지함까지 다채로운 매력을 발산할 것으로 보인다.

한편 강하늘은 오는 26일 개봉하는 영화 '해적: 도깨비 깃발'에서 유쾌하고 인간미 넘치는 무치 역으로 분해 극을 이끈다. 흔적도 없이 사라진 왕실 보물의 주인이 되기 위해 바다로 모인 해적들의 스펙터클한 모험을 그린 영화다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr