슬로우 글로우, 설 맞이 한정 선물 세트 출시

신세계백화점 본점 팝업 스토어서도 판매

[아시아경제 문혜원 기자] 슬로우 글로우는 설 명절을 앞두고 소중한 사람에게 감사의 마음을 전할 수 있는 ‘설 선물 세트’를 선보인다고 14일 밝혔다.

설 선물 세트는 신년맞이 건강 관리를 다짐하는 분들을 위해 건강과 다이어트를 챙길 수 있는 4개의 카테고리로 준비됐다.

지방 소화를 돕는 아티초크추출물이 건강하고 꾸준한 다이어트를 도와주는 아티초크 라인 패키지(‘아티초크 어드밴스드 리듀서 4주 선물 세트’·‘아티초크 리듀서 4주 선물 세트’)를 비롯해 콜라겐과 프로바이오틱스, 비타민을 한 데 모은 ‘부모님을 위한 선물 세트’, 에너제틱하고 슬리밍한 라이프를 돕는 ‘힘나는 한 해를 위한 선물 세트’로 슬로우 글로우의 인기 제품부터 프리미엄 제품까지 다양하게 구성했다.

설 선물 세트 구매 시 마음을 전할 수 있는 엽서와 설 선물 느낌이 물씬 나는 노리개, 행잉 카드 등을 쇼핑백에 장식해 함께 제공된다.

온라인에서는 브랜드 공식몰을 비롯해 SSG닷컴 등에서 구매할 수 있으며, 카카오톡 선물하기를 통해 친구나 지인에게 간편하게 선물할 수 있다. 오프라인에서는 이날부터 약 2주 간 진행되는 신세계 백화점 본점 팝업 스토어에서도 만나볼 수 있다.

