경기도주식회사, 작년 총 거래액 1202억 원‥전년比 500%↑

'배달 특급' 누적 거래액 1000억 원‥ 인플루언서 연계 홍보 호응

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 산하 경기도주식회사의 지난해 전 사업 총거래액이 가 공공 배달앱의 약진에 힘입어 1200억 원을 넘어섰다.

경기도주식회사는 14일 "작년 전 사업 부문에서 총 누적 거래액 1202억 원을 달성했다"며 이같이 밝혔다. 이는 2020년 196억 원보다 무려 500% 이상 급증한 수준이다.

분석 결과, 경기도 공공 배달앱 '배달 특급'이 도 내 30개 지자체로 서비스 권역을 확대하면서 누적 거래액 1027억 원으로 큰 역할을 했다.

이어 도 내 우수 중소기업들의 판로지원 사업으로 온라인 100억 원, 오프라인 12억 원, 홈쇼핑 23억 원, 해외 수출 2억 원가량을 기록하며 매출액 상승을 도왔다.

지역상생 협력 매장 '시흥 꿈 상회'도 2020년 거래액보다 50% 늘어난 약 14억 원을, 사회적 가치 생산품, 공정무역 등이 약 7억 6000만 원의 성과를 올렸다.

이밖에 라이브 방송, T커머스 등 미디어 커머스 사업에서도 약 15억 원의 거래액을 나타냈다.

이석훈 경기도주식회사 대표이사는 "코로나19 여파로 힘든 상황에서도 우수 중소기업을 대상으로 진행한 사업들이 성과를 거둔 것 같다"면서 "배달 특급을 이용해 주신 소상공인과 소비자 덕분"이라고 말했다.

한편, 지난해 경기도주식회사 지원 사업에 참여한 기업을 대상으로 진행한 설문조사에서 80%가 '지원사업에 재 참여할 의사가 있음'이라고 응답했다. 특히 인플루언서 연계 홍보 및 판로개척과 홈쇼핑, 플리마켓 등이 큰 호응을 얻었다.

