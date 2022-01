[아시아경제 이이슬 기자] 배우 문소리가 '잠적'에 출연한다.

시네마틱 로드무비 '잠적' 측은 6일 "문소리가 다섯 번째 출연자로 나서 춘천, 인제로 여행을 떠난다"고 알렸다.

디스커버리 채널 코리아와 스카이티브이의 SKY채널이 공동 제작한 '잠적'은 대한민국 톱배우가 홀로 떠나는 여행을 통해 울림있는 이야기와 감각적인 영상미, 음악을 담은 프로그램으로, 앞서 김다미, 김희애, 한지민, 조진웅이 출연한 바 있다.

오는 2월 방송되는 '잠적-문소리편'은 지난해 트리플 크라운을 달성하며 바쁘게 달려온 문소리의 진솔한 이야기를 담을 예정이다.

한편 문소리는 영화 '세자매'로 지난해 영화평론가협회상, 청룡영화상, 올해의 여성영화인상을 수상했으며, 김희애와 함께 '퀸 메이커'에 캐스팅 됐다.

