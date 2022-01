허성무 창원시장, “창원특례시, 대전환의 서막으로 삼겠다”

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] “대전환의 서막을 활짝 열겠다!”

일주일 뒤 13일 국내에 ‘특례시’ 4곳이 탄생한다. 고양, 수원, 용인 등 경기도 3곳과 경남 창원시다.

초대 창원특례시를 이끌 허성무 경남 창원시장이 6일 새해 기자간담회에서 의지를 밝혔다. 허 시장은 “창원특례시를 시민 모두가 만족하고 누구나 살고 싶은 도시를 만드는 대전환의 서막으로 삼겠다”고 말했다.

현재 특례 권한으로 인정받은 사회복지급여 대도시 기준 적용, 항만시설 개발·운영권, 소방안전교부세 증액 등 일부에 국한된 ‘특례’를 넘어서겠다고 했다. 지방분권법 개정과 3차 지방일괄이양법 추진, 특례시지원특별법 제정을 목표로 하겠다고 밝혔다.

현재 창원시는 특례시 조건인 인구 100만명을 약간 넘는 103만명이다. 인구 감소 흐름에 따라 특례 권한을 박탈당할 가능성을 묻는 질문에 “현재 흐름을 유지하더라도 16년 정도 걸릴 것으로 본다”며 “최근 감소세가 약화됐고, 오히려 성공적인 기업 투자 유치로 반등할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

또 시장 직속 인구청년담당관을 신설해 인구와 청년문제를 동시에 해결하기 위한 정책을 추진 중이라고 밝혔다.

시는 지난해 도입 예정이었던 출산 수에 따른 저금리 대출과 원금 전액 상환 등 조건을 걸었던 ‘결혼드림론’은 주택마련 자금 등을 지원하는 ‘창원드림론’으로 전환해 하반기에 알릴 예정이다.

청년을 위한 ‘생애주기 맞춤형 정책’도 추진한다. 대학 입학, 학업, 취업과 결혼 등 청년의 10년을 책임지는 ‘창원청년 십년지계(十年之計) 프로젝트’로 10년을 4주기로 나눠 총 40개의 지원책을 마련 중이다.

도시 개발에 관한 질문에는 “지어진지 40~45년 경과한 단독주택지의 정주환경을 개선하기 위한 지구단위계획을 전향적으로 수립해 그간 억제돼 왔던 창원 도심 재개발의 기틀을 다지겠다”고 말했다.

이어 “비수도권 100만 이상 도시에 의대가 없는 곳은 창원시가 유일하다”며 “창원 의과대학 유치도 계속 추진해 이번 대선 후보 공약에 반드시 포함될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

최근 지역 균형 발전을 위한 경남도청 이전에 관한 여론에 대해서는 “터무니 없는 이야기”라고 잘랐다. “비대해진 수도권의 공공기관, 기업들을 지역으로 올 수 있게 할 방안을 마련해야지, 우리 지역 내 자원을 쪼개는 식으로 하는 것은 옳지않다”고 꼬집었다.

김해시와의 비음산 터널 사업에 관해 “사통팔달을 위해 궁극적으로 필요한 일이다”며 “창원과 김해 간 새로운 길이 생기면 창원의 경쟁력이 빠져 나가는 문제 등이 있어 미뤄왔던 것은 사실이지만, 이제 창원의 경쟁력을 높여 그런 문제를 해결해야하지 않나 싶다”고 답했다.

허 시장은 “성공적인 특례시 출범을 시작으로 대한민국을 넘어 세계 1등 도시로 거듭나도록 시정 역량을 쏟아붇겠다”고 말했다.

