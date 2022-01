[아시아경제 박지환 기자] KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 387,500 전일대비 1,500 등락률 -0.39% 거래량 244,987 전일가 389,000 2022.01.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]KCC, 실리콘의 영업가치 전혀 반영되지 않은 시가총액외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다 close 는 민병삼 대표의 사임에 따라 정재훈 대표를 신규 선임했다고 6일 공시했다. KCC는 정몽진·민병삼 각자대표 체제에서 정몽진·정재훈 각자대표 체제로 변경됐다.

