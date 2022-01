[아시아경제 박지환 기자] SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 46,650 전일대비 100 등락률 -0.21% 거래량 65,496 전일가 46,750 2022.01.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] SK디앤디, 지배구조 개편 효과 기대[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원어치 매입(종합) close 는 6일 자회사 SK플라즈마가 AKSIA 헬스케어와 172억원 규모 혈액제제 공급계약을 체결했다고 공시했다.

