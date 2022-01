[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 백신 부작용을 알면서도 접종을 독려했다는 이유로 대학병원 소속 교수가 피소됐다.

자유대한호국단과 미래를여는청년변호사모임은 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수를 상해 및 업무상 과실치사상 혐의로 6일 서울경찰청에 고발했다.

이들은 "천 교수 본인이 백신 부작용을 겪고 있고, 부작용 위험성을 알면서도 백신 접종을 장려해 국민들이 위험하다는 인식 없이 백신을 접종하고 부작용으로 피해를 보는 데 조력한 혐의로 고발한다"고 주장했다.

이어 "천 교수는 의료인이면서 백신의 위험성을 충분히 설명해야 하는 의무를 제대로 하지 않았다는 의혹도 있다"며 "의료인의 의무와 윤리를 저버리고 국민 생명을 경시한 천 교수에 대해 그 책임을 엄중히 묻지 않을 수 없다"고 했다.

