[포토] SK이노, 美배터리개발사 임원과 협력 논의

미국 전고체배터리 개발업체 솔리드파워의 존 제이콥 최고마케팅책임자(사진 왼쪽)가 5일(현지시간) CES20200 현장에 마련된 SK 전시관에 들러 이성준 SK이노베이션 환경과학기술원장과 만나 협력방안을 논의했다. SK이노베이션은 지난해 10월 솔리드파워에 3000만달러를 투자하고 함께 차세대 전고차 배터리를 개발·생산키로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr