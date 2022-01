윤석열 "영웅들 희생 잊지 않겠다"…평택 소방관 순직 애도

"반복되는 소방안전사고, 앞으로 출범할 정부에서 해결"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 6일 경기도 평택에서 발생한 화재 사고로 소방관 3명이 사망했다는 소식에 "순직하신 소방영웅들의 희생을 결코 잊지 않겠다"고 말했다.

윤 후보는 이날 페이스북을 통해 "냉동창고 화재현장에서 연락이 끊긴 소방관님들의 무사 귀환만을 기원했다. 그러나 안타깝게도 소방관 세 분께서 순직했다"며 이같이 밝혔다.

그는 "반복되는 소방안전사고에 마음이 무겁다"며 "앞으로 출범할 정부에서 반드시 해결해야 할 과제"라고 강조했다.

이어 윤 후보는 "국민의 생명과 안전을 위한 밤낮 없는 헌신에 걸맞은 보호대책이 필요하다"며 "국민을 지키고 구조하는 분들의 충분한 안전조치에 매진하겠다"고 얘기했다.

앞서 이날 경기 평택시 청북읍의 한 냉동창고 신축 공사장 화재 현장에서 진화에 나섰다가 연락이 끊겼던 소방관 3명이 모두 숨진 채 발견됐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr