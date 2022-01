"'연습문제' 거부당해서…" 尹선대위 전면 해체 극약처방도 파행

이준석, 尹향해 "무운을 빈다" 갈등 최고조

尹 출근길 인사 나섰지만, 李 "관심 없다"

국힘 원내지도부 '李 사퇴' 결의 제안

"당 대표, 도저히 참을 수가 없다…결심 할 때"

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 5일 선거대책위원회(선대위)를 전면 해체하고 쇄신안을 발표했으나 이준석 대표와의 갈등은 계속되고 있다. 이 대표는 자신이 기획한 선거 캠페인을 윤 후보 측에서 받아들이지 않자 "무운을 빈다"는 말을 남긴 뒤 또다시 윤 후보에게 등을 돌리는 태도를 보이고 있다.

당 대표로서 갈등을 수습하지 못한 책임이 언급되며 '대표직 사퇴' 압박까지 나오는 위기 상황은 전혀 개의치 않는 모습이다. 사실상 완전한 '원팀'의 모습은 선대위 해체 후에도 기대하기 어려울 것이라는 전망이 나온다.

윤 후보는 이날 오전 선대위를 해체하고 선거대책본부(선대본부) 형태로 축소해 운영하겠다고 발표했다. 선대위를 둘러싼 당내 갈등이 계속되면서 지지율 추락으로 이어지자 극약처방을 내놓은 것이다.

이를 발표할 때까지만 해도 이 대표와 윤 후보의 분위기는 나쁘지 않았다. 이 대표는 윤 후보의 선대본부 운영안에 대해 "제가 주장해왔던 부분과 닿아있는 부분이 있다고 생각한다"며 긍정적인 입장을 표했다. 윤 후보도 "이 대표가 당 대표로서 선거운동에 나서주길 바란다"는 견해를 밝히면서 한때 두 사람의 관계가 개선될 수도 있다는 관측도 나왔다.

그러나 이 대표는 이날 오후 돌연 윤 후보와의 결별을 암시하는 글을 페이스북에 올렸다. 그는 "저는 오늘 선거에 있어서 젊은 세대의 지지를 다시 움틔워 볼 수 있는 것들을 상식적인 선에서 소위 연습문제라고 표현한 제안을 했고, 그 제안은 방금 거부되었다"고 적었다. 이 대표가 제안한 선거 캠페인은 지하철 출근길 인사, 배달 라이더 체험 등인 것으로 알려졌다.

이 대표는 그러면서 "무운을 빈다. 당 대표로서 당무에는 충실하겠다"고 덧붙였다. 그는 당초 참석하려고 했던 6일 의원총회(의총)에도 불참했다. 자신의 제안이 거절당한 것에 대해 강한 불만을 표시한 것이다. 이날 오전 윤 후보가 서울 여의도역 인근에 등장해 출근길 인사에 나서며 화해의 제스처를 취했지만, 이 대표는 "연락받은 바도 없다", "관심 없다"라는 반응을 보인 것으로 알려졌다.

이른바 '윤핵관(윤석열 측 핵심 관계자)' 논란 등으로 당내 갈등이 심화하자 쇄신의 각오를 다지며 선대위를 해체했으나 난맥상은 새로운 선대본부가 출범하자마자 노출됐다. 국민의힘은 이날 오전 권영세 사무총장과 이철규 전략기획부총장 임명안을 의결할 예정이었지만, 이 대표는 임명안 상정을 거부했고 윤 후보는 당무우선권을 행사해 임명을 강행했다. 이후 이 대표가 찬성으로 선회하면서 만장일치로 임명안은 통과됐으나, 인선 문제에서 또다시 매끄럽지 못한 모습이 드러났다.

이렇다 보니, 일각에선 선대위 해체 후 '달라진 것이 무엇이냐'는 의문이 제기되고 있다. 이 대표 역시 이전과 마찬가지로 자신의 불만을 있는 그대로 표출하며 '원팀'의 모습과는 거리가 있는 태도를 보이고 있다.

결국 이 대표의 사퇴 촉구를 결의하자는 제안까지 나왔다. 추경호 원내수석부대표는 이날 의총에서 "오늘 우리 당이 새롭게 태어나는 의총인데 당 대표가 변하는 모습을 아직 볼 수 없다"며 "도저히 참을 수가 없다. 이제 당 대표 사퇴에 대해 결심을 할 때가 됐고 여기서 결정하자"고 말한 것으로 전해졌다.

김태흠 의원은 이 대표가 윤 후보에게 제안한 지하철 출근 인사 등의 캠페인을 '연습문제'라고 표현한 것을 두고 "오만방자하다"고 강하게 비난한 것으로 알려졌다. 다만, 의총에서 이 대표의 사퇴 촉구를 결의하더라도 강제력은 없다. 이 대표는 대표직 사퇴 요구에 대해 줄곧 "고려한 바 없다"며 선을 그어왔다.

국민의힘 지지자들 사이에선 "배가 침몰하는 상황에서도 위기의식 없이 신경전만 거듭하고 있다"는 비판이 나오고 있다. 국민의힘 홈페이지 '할 말 있어요' 게시판에는 "제발 싸움 좀 그만하라", "선거가 장난이냐" 등 이 대표의 사퇴를 촉구하는 게시글이 빗발치고 있다.

전문가는 윤 후보와 이 대표의 갈등이 쉽사리 봉합되지 않을 것이라고 내다봤다. 이종훈 정치평론가는 "두 사람의 갈등은 앞으로 증폭될 가능성이 크다고 본다. 선대위는 해체했지만, 선거는 혼자 힘으로 치를 수 없기 때문에 사실상 윤 후보 측근 중심으로 움직일 수밖에 없을 것이라는 추측이 나온다. 이 대표는 윤핵관을 정리하기를 바랐는데, 어떻게 보면 김종인 총괄선대위원장이 윤핵관에게 쫓겨난 것 같은 모양이 됐다. 윤 후보 지지율이 지금보다 더 추락해 20%대로 떨어지고 회생 불가능하다는 판단이 나오면 후보 교체까지도 고려할 수 있는 상황"이라고 분석했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr