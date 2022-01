이재명 “통합정부는 연정과 구분해야”…연정론에 선 긋기

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 6일 통합정부 공약과 관련, 연정 가능성이 거론되는 것에 대해 “연정과 통합정부는 구분해 주면 좋겠다”고 말했다.

이 후보는 이날 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 한국행정학회·한국정책학회·중앙일보 공동주최 토론회를 마치고 기자들과 만나 이같이 답했다.

이 후보는 “대통령제 국가에서 국민들이 일정한 사람에게 부여한 권한을 정치적 의도에 의해 마음대로 나누는 것은 문제라고 생각한다”며 “불가피할 수도 있지만, 원칙적으로는 그렇다”고 했다.

이어 “국민이 권한을 대통령에게 부여하는데 다른 사람이 행사하면 안 된다”며 “사실 박근혜 정부의 모 사건(최순실 사건)은 권한과 책임은 일치해야한다는 측면을 강조한 사건”이라고 말했다.

그는 통합정부론에 대해 “유능한 인재라면 진영을 가리지 않고 좋은 정책이라면 출처 따지지 말자는 게 제 입장”이라며 “내각을 구성하더라도 철저히 실용적 입장에서 국민에 기여하는 훌륭한 인재들 최대한 진영을 가리지 않고 쓰겠다는 말씀을 드린다”고 강조했다.

이 후보는 전국민 재난지원금 추가 지급 문제가 이번 추가경정예산(추경) 논의에서 빠질 것 같다는 질문에는 “사정이 그런데 어떡하겠느냐”고 답했다. 그는 “정부 입장이나 여야 입장도 있고, 재원 조달 문제도 있기 때문에 여야정이 잘 협의해 처리하고 가능하면 1차적으로 가장 피해가 큰 소상공인과 자영업자에게는 넓고 두터운 지원이 바람직하다고 생각한다”고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr