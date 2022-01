수젠텍, 77억 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약

[아시아경제 이민우 기자] 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 13,500 전일대비 100 등락률 -0.74% 거래량 106,017 전일가 13,600 2022.01.06 14:47 장중(20분지연) 관련기사 수젠텍 ‘오미크론 진단 코로나19 진단키트’ 사우디 허가“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정수젠텍, 코로나19-인플루엔자 신속진단키트 사우디 제품 허가 close 은 베트남 의료기기 및 진단기기 유통업체 'Medaz Vietnam General Service Company Ltd.'dp 77억원 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 2020년 연결 매출액의 18.54%에 해당한다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr