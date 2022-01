[아시아경제 지연진 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 76,800 전일대비 9,600 등락률 -11.11% 거래량 1,941,929 전일가 86,400 2022.01.06 10:30 장중(20분지연) 관련기사 팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝 close 가 6일 실적 부진에 따른 목표주가 하향으로 주가가 10% 넘게 급락하고 있다.

카카오게임즈는 이날 오전 10시20분 기준 전일대비 10.42%(9000원) 내린 7만7400원에 거래되고있다.

이베스트투자증권은 이날 카카오게임즈에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하고 목표주가를 12만5000원에서 11만 원으로 낮췄다. 지난해 4분기 매출 부진이 예상되나 대체불가능 토큰(NFT), 메타버스와 관련된 성과로 향후 잠재력이 있다는 평가다.

성종화 이베스트투자증권 연구원은 카카오게임즈의 지난해 4분기 매출액을 지난해 3분기 대비 41.7% 감소한 2716억 원, 영업이익은 4.8% 증가한 448억 원으로 추정했다.

