정관장, 설 프로모션 진행…인기제품 구매 혜택

[아시아경제 임혜선 기자]KGC인삼공사가 7일부터 다음달 3일까지 ‘올 설엔 서로의 응원이 되어주세요’ 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

‘새해, 새 시작을 응원하는 마음을 담아’ 콘셉트로 진행되는 이번 행사는 가족과 지인에게 선물하기 좋은 19종의 다보록 선물세트를 비롯해 ‘홍삼정 에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘화애락’, ‘홍천웅’, ‘홍이장군’, ‘아이패스’, ‘천녹’, ‘황진단’ 등의 인기제품에 다양한 구매 혜택을 제공한다.

비대면 명절, 선물을 미리 준비하는 소비트렌드를 반영해 ‘얼리버드 행사’가 진행된다. 정관장 제품을 10만원 이상 구매하면 현금처럼 사용이 가능한 정관장 포인트를 2배로 적립해준다.

카카오·네이버페이 결제 혜택도 있다. 카카오페이로 15·30만원 이상 결제시에는 1·2만원의 혜택을 즉시 제공하고 네이버페이로 15·30만원 결제시에는 1·2만원 네이버 포인트를 적립해 준다.

설명절 선물로 ‘정관장 홍삼’의 인기는 더욱 커질 것으로 보인다. 한국건식협회는 5조원 규모의 국내 건기식 시장에서 선물 수요가 전년대비 7.2% 증가 했을 뿐만 아니라 선물시장 내 1위를 차지한 ‘홍삼’의 점유율은 61.1%로 밝혔다.

