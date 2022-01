국악원 '악리·악제'·'악보 가야금 보' 영인·해제

이왕직아악부원양성소 교재로 추정되는 자료들

국립국악원은 고(故) 홍원기 명인이 소장했던 '악리·악제'와 '악보 가야금 보'를 한데 묶어 '한국음악학자료총서'를 발간했다고 6일 전했다. 국악원 전신 이왕직아악부원양성소에서 교재로 썼다고 추정되는 자료들이다. 홍 명인의 부인 김봉순씨가 기증해 영인·해제할 수 있었다. '악리·악제'는 음악의 이론과 관련 제도를 기술한 책이다. 관계자는 "수록된 '조선악부호집'이 근대 악보의 기호·부호 이해를 앞당길 것"이라고 했다. '악보 가야금 보'에는 기보법 연구에 도움이 될 '오운개서조', '하성환입', '황하청지곡'. '수요남극', '중광지곡' 등이 수록됐다. 문주석 학예연구사가 해제해 서지 등 다양한 정보를 담았다. 김영운 국립국악원장은 "이번 총서는 아악부 자료의 역사적 가치를 되새겨볼 수 있는 계기"라며 "국악을 연구하는 이들에게 의미 있게 활용되길 바란다"고 했다. 국립국악원은 1979년부터 '한국음악학자료총서'를 통해 옛 악보·의궤·악서·무보 등을 영인·해제한다.

