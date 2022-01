카자흐스탄 시위에 러 등 주변국 개입..."평화유지군 임시파병"

옛 소련계 안보협력체 CSTO, 군대 파견 발표

시위대가 관공서 잇따라 공격...전국 비상사태

[아시아경제 이현우 기자] 카자흐스탄에서 벌어진 대규모 시위에 대응하기 위해 러시아를 비롯해 옛 소련계 국가들의 안보협의체인 집단안보조약기구(CSTO)에서 군대를 파견하겠다고 발표했다. 카자흐스탄에서는 최근 물가 폭등에 항의하는 시위가 벌어지면서 관공서 곳곳이 시위대의 습격을 받고 전국에 비상사태가 선포된 것으로 알려졌다.

5일(현지시간) CSTO 의장인 니콜 파쉬냔 아르메니아 총리는 이날 페이스북을 통해 "카자흐스탄의 요청에 따라 CSTO 소속 평화유지군이 카자흐스탄에 임시 파병될 것"이라고 밝혔다. 다만 해당 병력의 규모나 정확한 진입날짜 등은 밝히지 않았다.

CSTO는 옛 소련 연방에 속해있던 국가들인 러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄 등 6개국이 2002년 결성한 군사안보협력체로 현재 아르메니아가 의장국을 맡고 있다.

카자흐스탄은 새해 연초 정부가 액화석유가스(LPG) 등 에너지와 주요생필품 가격인상을 발표하자 이에 반발한 대규모 시위가 발생하면서 정정불안이 심화된 상태다. 최대도시인 알마티에서만 수천명의 시위대가 주요 간선도로를 점령하고 가두행진을 벌이고 있으며, 주요 관광서들이 습격당하고 있는 것으로 알려졌다.

이에따라 카자흐스탄 내각은 전원 총사퇴하고 전국엔 비상사태가 선포됐다. 경찰과 시위대가 충돌하면서 진압대원 8명이 숨지고 부상자가 속출하고 있다. 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령은 야간통금조치를 발동하고 장갑차와 군대를 동원해 시위 진압에 나섰지만 실패하자 러시아와 CSTO에 시위 진압을 위한 파병요청을 한 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr